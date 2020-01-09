В Украине объявлен день траура по жертвам авиакатастрофы в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января днем траура в связи с трагедией, произошедшей 8 января в результате катастрофы пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране (Иран). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Соответствующий указ Зеленский подписал по результатам рабочего совещания по вопросам, связанных с катастрофой самолета украинской авиакомпании.
С целью почтить память погибших президент постановил приспустить государственные флаги Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, госпредприятий, учреждений и организаций.
Документом также отменяются развлекательно-концертные мероприятия, вносятся соответствующие изменения в программы теле — и радиопередач.
Правительство Ирана также объявило 9 января днем траура по жертвам катастрофы самолета Boeing 737 украинской компании МАУ и давки во время церемонии прощания с погибшим генералом Касемом Сулеймани.
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