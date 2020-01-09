Иран заявил о потере части данных из черных ящиков самолета МАУ

Иранские следователи заявили о потере части данных из черных ящиков самолета МАУ, который разбился в Иране. Об этом говорится в предыдущем отчете об аварии Управления гражданской авиации Ирана.

В отчете говорится о повреждении двух найденных бортовых самописцев, которые содержат технические данные самолета и записи переговоров из кабины.

Ранее сообщалось, что расшифровка данных бортовых самописцев украинского самолета Boeing 737, который разбился в Тегеране, пройдет в Иране уполномоченными организациями.

Самолет МАУ, разбившегося в Иране в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана.