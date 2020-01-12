Расшифровку черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ проведут в Украине

Работа по расшифровке бортовых самописцев сбитого в Иране Boeing МАУ будет проводиться в Украине. Об этом свидетельствует сообщение в Twitter французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

Бюро подтвердило свое участие в техработе по расшифровке черных ящиков.

«Наше бюро подтверждает участие в технической работе по расшифровке черных ящиков... Эта работа будет сделана в Украине», — указано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что записи с бортового самописца украинского самолета, который по ошибке сбили иранские ВС около Тегерана, будут отправлены для расшифровки во Францию.