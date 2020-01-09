США предлагают Ирану переговоры без предварительных условий

Вашингтон предложил Ирану прямые переговоры, сообщила немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на письмо Совету Безопасности ООН, направленному постпредом США при всемирной организации Келли Крафт.

В нем, в частности, говорится, что Вашингтон «готов к серьезным переговорам с Ираном без предварительных условий, чтобы предотвратить дальнейшие угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима».

Кроме того, в послании оправдывается спецоперация американских военных в Ираке, в результате которой погиб иранский военачальник Касем Сулеймани. Из письма следует, что эта операция была проведена в соответствии со статьей 51 Устава ООН, предусматривающего право стран на самооборону.

Вместе с тем, Вашингтон предупреждает, что для защиты интересов США на Ближнем Востоке может пойти на новые акции.

Deutsche Welle напоминает, что постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи также обратился в СБ ООН с письмом, в котором говорится, что предпринятый Ираном ракетный удар по базам США в Ираке был актом самозащиты и пропорциональным ответом на гибель Сулеймани.