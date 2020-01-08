США готовы помочь Украине в связи с авиакатастрофой в Иране, - Помпео

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США готовы предложить свою помощь Украине в связи с крушением самолета МАУ в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Кроме того, Помпео выразил свои глубочайшие соболезнования в связи с авиакатастрофой.

«Государственный департамент США выражает глубочайшие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и членов экипажа, погибших в результате трагического крушения рейса PS 752 „Международных авиалиний Украины“. Соединенные Штаты будут продолжать внимательно следить за этим инцидентом и готовы предоставить Украине все возможную помощь. Соединенные Штаты призывают к полному сотрудничеству с любым расследованием причин катастрофы», — говорится в сообщении.

Напомним, 8 авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

После крушения самолета авиакомпании МАУ в Тегеране украинское правительство приняло решение о запрете полетов в Иран. Полеты в воздушном пространстве Ирана будут запрещены украинским авиакомпаниям с 00:00 9 января.