Новый глава ОБСЕ посетит Украину

Председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании и министр по иностранным делам и делам Европы Эди Рама в ближайшие недели посетит Украину с визитом.

Об этом он сказал во время выступления перед Постоянным советом ОБСЕ в Вене.

«СММ и Украина также будут пунктом назначения моего первого визита в качестве председателя ОБСЕ в предстоящие недели», — сказал он.

Рама подчеркнул, что в то время, как кризис в и вокруг Украины остается «наиболее неотложным вызовом безопасности в Европе», уникальный вклад СММ ОБСЕ для уменьшения напряженности и установления мира, стабильности и безопасности имеет важное значение.

«Председательство Албании (в ОБСЕ — ред.) сделает свой вклад в то, чтобы поддержать уважение к принципам и обязательствам ОБСЕ, в полную имплементацию Минских соглашений, поддерживая усилия трехсторонней контактной группы и процесс в Нормандском формате», — отметил политик.