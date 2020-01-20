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Украина официально попросила ОБСЕ продлить деятельность СММ на Донбассе
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Украина официально попросила ОБСЕ продлить деятельность СММ на Донбассе
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Украина официально попросила ОБСЕ продлить деятельность СММ на Донбассе

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Украина официально попросила ОБСЕ продлить деятельность СММ на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина обратилась с формальный просьбой к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продлить деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) на востоке страны.

«С премьер-министром Рамой (действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама — Ред.) мы обсудили, каким образом должно быть построено взаимодействие в рамках ОБСЕ, какие дополнительные усилия украинская сторона ожидает от ОБСЕ. В первую очередь от СММ», — сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

«Мы обратились с формальной просьбой продлить деятельность этой миссии, не только продлить, но и добавить возможности человеческого потенциала и финансового для того, чтобы миссия была еще более эффективной, чем в предыдущие годы», — рассказал Пристайко.

В свою очередь Эди Рама заявил, что ОБСЕ будет прилагать максимальные усилия для достижения полного и устойчивого прекращения огня на Донбассе.

«Мы постоянно будем прилагать максимум усилий, чтобы гарантировать прекращение огня, причем полное устойчивое прекращение огня, поскольку это очень важно для гражданских лиц. То, что по-прежнему фиксируются жертвы среди гражданского населения, является абсолютно неприемлемым», — сказал он.

Рама отметил, что ОБСЕ будет решительно поощрять полное выполнение Минских договоренностей, поддерживать усилия и работу Трехсторонней контактной группы, а также процесс в Нормандском формате.

«Но обсуждение различных договоренностей, соглашений, формул занимает много времени, а самое главное — это жизни людей, те трудности, с которыми они сталкиваются, население, проживающее в районах, охваченных конфликтами», — считает он.

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Председатель ОБСЕ указал, что восстановление диалога на наивысшем уровне и проведение саммита в Нормандском формате в Париже являются важными шагами для урегулирования ситуации на Донбассе, но еще много предстоит сделать. «Это долгая дорога на пути к продолжительному миру», — подчеркнул он.

ОБСЕ, СММ, Вадим Пристайко, Эди Рама
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