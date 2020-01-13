«Нафтогаз» объяснил, почему не покупает российский газ напрямую

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
В теории Украина могла бы закупать газ у России напрямую — у нее для этого есть и ранее были «законодательные возможности», однако сейчас нет «практических оснований для того, чтобы это обсуждать», отметил Витренко. По его словам, Украина не покупает российский газ напрямую не потому, что в Киеве приняли такое «героическое решение», а из-за того, что Москва прекратила поставки. И задача «Нафтогаза» заключалась в том, чтобы найти альтернативные источники газа, пояснил Витренко.
Напомним, что «Нафтогаз» и «Газпром» подписали соглашение по транзиту газа 30 декабря. Его финансовые параметры не раскрываются, однако известно, что российская сторона обязуется поставить за пять лет 225 млрд куб. м газа, 65 млрд из которых должны пройти через украинскую газотранспортную систему в 2020 году. Для заключения контракта «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд в качестве компенсации за недопоставленное топливо по прошлому соглашению, а Украина в свою очередь должна отозвать новые претензии к нему из Стокгольмского арбитража.
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