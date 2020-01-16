В РФ не нашлось ни одного депутата, который проголосовал бы против предложенной Путиным кандидатуры премьера

За кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России проголосовали 383 депутата парламента, против — ни одного, воздержался 41, следует из итогов голосования.

Ни один депутат Госдумы РФ не проголосовал против кандидатуры Михаила Мишустина на пост главы правительства, такая ситуация сложилась впервые с 1996 года. Об этом в четверг заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин по итогам голосования.

«Мы запросили, пока шла дискуссия, итоги голосования за все предыдущие годы, начиная с 1996 года, голосования по кандидатуре Черномырдина Виктора Степановича, — сказал Володин. — На протяжении всего этого времени у нас при голосовании были как те, кто за, так и те, кто против, так и те, кто воздержался». «Сегодняшнее голосование отличается от предыдущих тем, что есть, кто воздержался, но нет тех, кто против», — отметил председатель Госдумы.

По его словам, кандидатура Мишустина объединила всех парламентариев «в надежде, которую правительство должно реализовать».