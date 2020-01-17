Офис генпрокурора повторно потребовал у Ирана передать «черные ящики» сбитого самолета МАУ

Офис генерального прокурора Украины отправил в Иран повторный запрос на возвращение «черных ящиков» самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который был сбит в районе Тегерана 8 января.
«В пятницу, 17 января 2020 года, Офис генерального прокурора повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран-Киев авиакомпании «Международные авиалинии Украины», — сообщает пресс-служба Офиса.
Отмечается также, что обращение затронуло вопрос активизации международного сотрудничества во время расследования по факту авиакатастрофы.
Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании «МАУ», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, четыре — Афганистана, по три — ФРГ и Великобритании.
Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу 11 января сообщил о договоренности с президентом Ирана Хассаном Рухани о том, что никто «не отвертится» при определении виновных за катастрофу сбитого в Тегеране 8 января украинского самолета, о начале совместной работы по расшифровке двух «черных ящиков» и заверил, что украинское государство окажет финансовую помощь семьям погибших и поможет получить компенсации от Ирана, перевозчика и страховых компаний.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что совместная группа экспертов из Канады, Украины и Ирана получит доступ к бортовым самописцам «на месте», после чего иранская сторона готова отдельно передать их Украине. Украинская сторона в свою очередь настаивает на передаче «черных ящиков» в Украину незамедлительно, чтобы обеспечить независимость и объективность расследования.
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