Войти
Гончарук заявил о возможности ликвидации ГАСИ
реформы
Гончарук заявил о возможности ликвидации ГАСИ
Зеленский приказал найти тех, кто записывал разговор премьера
резонанс
Зеленский приказал найти тех, кто записывал разговор премьера

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

деньги
RSS

Бернар Арно стал лидером в списке самых богатых людей по версии Forbes

250
Бернар Арно стал лидером в списке самых богатых людей по версии Forbes

Генеральный директор группы компаний по производству и торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно в 2020 году вновь вышел на первое место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes. Сообщение об этом опубликовано в субботу на сайте журнала.

Так, по информации издания, состояние 70-летнего Арно и его семейства сейчас составляет $117 млрд. Руководителю LVMH удалось обогнать главу крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Безоса, состояние которого оценивается в $115,6 млрд. На третьей строчке расположился основатель компании Microsoft Билл Гейтс ($110,6 млрд).

Согласно данным Forbes, 16 декабря 2019 года Арно впервые возглавил список самых богатых бизнесменов планеты. Его состояние за один день выросло на $1,8 млрд, до $109,6 млрд, что позволило ему обогнать Безоса, состояние которого в тот момент оценивалось в $109,5 млрд. Тогда гендиректор LVMH смог выбиться в лидеры всего на несколько минут.

Читайте также: Платини сравнил ФИФА с мафией

В конце декабря Арно был назван журналом Forbes одним из самых удачливых миллиардеров 2019 года: за последние 12 месяцев ему удалось заработать больше, чем другим богатейшим людям мира. Доходы Арно за отчетный период составили $40 млрд, к тому моменту его общее состояние увеличилось до $107,7 млрд. Одной из главных причин успеха стало значительное повышение курса акций LVMH.

Forbes, LVMH, Бернар Арно
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 18 января 2020
Пятница, 17 января 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

В каких условиях будет развиваться экономика Украины в 2020 году

В 2019 год мир входил с большими опасениями относительно наступления глобального экономического кризиса. Эти ожидания не оправдались. Но многими экспертами они перенесены на 2020 год. Лично я торможение международной экономики вынес бы за пределы нового года. Объясню почему.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Украина – «черный лебедь» мировой политики

Миру не обойтись без Украины- все «хорошее или плохое», что случается с клубом больших, сильных государств - от США до Германии и России косвенно или прямо связано с Украиной. Украина - это такой себе блуждающий, геополитический «черный лебедь», который может вмешаться в любую международную ситуацию и способен породить непредсказуемые последствия для себя и мира. Это независимо от того, кто президент Украины - Ющенко, Порошенко, Зеленский.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Чем закончится история с ОВГЗ

Ситуация с бюджетом и внешними долгами понятна. Её надо разруливать. Но нам, людям, занятым в экономике, инвестирующим в нее большие деньги, важно понимание правил игры. И еще уверенность, что Нацбанк, Минфин, Минэкономики, как экономические стейкхолдеры, это одна команда. Которая собираясь вместе попить чаю, верно и всесторонне оценивают ситуацию и буквально просчитывают последствия принимаемых ими решений.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016