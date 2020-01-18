Бернар Арно стал лидером в списке самых богатых людей по версии Forbes

Генеральный директор группы компаний по производству и торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно в 2020 году вновь вышел на первое место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes. Сообщение об этом опубликовано в субботу на сайте журнала.

Так, по информации издания, состояние 70-летнего Арно и его семейства сейчас составляет $117 млрд. Руководителю LVMH удалось обогнать главу крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Безоса, состояние которого оценивается в $115,6 млрд. На третьей строчке расположился основатель компании Microsoft Билл Гейтс ($110,6 млрд).

Согласно данным Forbes, 16 декабря 2019 года Арно впервые возглавил список самых богатых бизнесменов планеты. Его состояние за один день выросло на $1,8 млрд, до $109,6 млрд, что позволило ему обогнать Безоса, состояние которого в тот момент оценивалось в $109,5 млрд. Тогда гендиректор LVMH смог выбиться в лидеры всего на несколько минут.

В конце декабря Арно был назван журналом Forbes одним из самых удачливых миллиардеров 2019 года: за последние 12 месяцев ему удалось заработать больше, чем другим богатейшим людям мира. Доходы Арно за отчетный период составили $40 млрд, к тому моменту его общее состояние увеличилось до $107,7 млрд. Одной из главных причин успеха стало значительное повышение курса акций LVMH.