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Гендиректор Louis Vuitton за неделю стал богаче на $8 млрд

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Гендиректор Louis Vuitton за неделю стал богаче на $8 млрд

Глава французского концерна по производству предметов роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно за неделю увеличил свое состояние на $8 млрд. Такие оценки в субботу, 24 октября, представил журнал Forbes.

Пандемия коронавируса нанесла значительный урон мировому рынку предметов роскоши, однако на прошлой неделе конгломерат Louis Vuitton сообщил о признаках восстановления отрасли. В период с 15 по 22 октября стоимость акций концерна выросла на 6%. Результатом такого роста стало увеличение состояния Бернара Арно за неделю на $8 млрд, до $122 млрд.

Однако данные изменения не означают, что положение дел компании изменилось в лучшую сторону, отмечает Forbes. Louis Vuitton, которому принадлежат такие бренды, как Bulgari, Guerlian и Dom Perignon, сообщил о падении прибыли на 21% за первые девять месяцев 2020 года. Доход от продажи косметики, напитков, ювелирных изделий, а также от розничной торговли в третьем квартале оказался ниже, чем за такой же период прошлого года. Однако прибыль от продажи изделий из кожи и одежды выросла на 12%, большей частью благодаря высоким продажам домов Louis Vuitton и Dior.

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Louis Vuitton — не единственная компания, переживающая подъем. Производитель сумок Birkin французский модный дом Hermes заявил о росте прибыли на 7% в третьем квартале. Несмотря на то, что продажи в Северной и Южной Америке и в Европе сильно сократились, в Азии они возросли почти на 21%, так как страны, которым успешно удалось взять под контроль распространение коронавируса, переживают значительный экономический подъем.

Louis Vuitton, Бернар Арно
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Комментарии (2)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 9 минут назад

UA . В КИЇВСЬКОЇ РУСІ І ЛЮДСТВА В НЕРІВНІЙ ДО ОСТАННЬОГО ПОДИХУ БОРОТЬБІ З ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКИМ КАГАЛОМ ПУТІНА ТРАМПА ЗЕЛЕНСЬКОГО РАЗУМКОВА КОЛОМОЙСЬКОГО ЄВРЕЇВ ОЛІГАРХІВ СВІТУ ТІЛЬКИ ОДИН ВИБІР БУДЬ ЯКОЮ ЦІНОЮ ТІЛЬКИ ПЕРЕМОГА НАД ЯДЕРНИМ ОКУПАНТОМ АБО ПРОТЕСТ АКТОМ САМОСПАЛЕННЯ МИРНЕ СПІВІСНУВАННЯ РЕВОЛЮЦІОНЕРА І ВБИВЦІ НЕМОЖЛИВЕ ПЕРЕМОГА АБО СМЕРТЬ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

0
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 38 минут назад

UA . В КИЇВСЬКОЇ РУСІ І ЛЮДСТВА В НЕРІВНІЙ ДО ОС ТАННЬОГО ПОДИХУ БОРОТЬБІ З ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКИМ КАГАЛОМ ПУТІНА ТРАМПА ЗЕЛЕНСЬКОГО РАЗУМКОВА КОЛОМОЙСЬКОГО ЄВРЕЇВ ОЛІГАРХІВ СВІТУ ТІЛЬКИ ОДИН ВИБІР БУДЬ ЯКОЮ ЦІНОЮ ТІЛЬКИ ПЕРЕМОГА НАД ЯДЕРНИМ ОКУПАНТОМ АБО ПРОТЕСТ АКТОМ САМОСПАЛЕННЯ МИРНЕ СПІВІСНУВАННЯ РЕВОЛЮЦІОНЕРА І ВБИВЦІ НЕМОЖЛИВЕ ПЕРЕМОГА АБО СМЕРТЬ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

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