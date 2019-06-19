В мире появился третий человек с состоянием более $100 млрд

Состояние главы французской корпорации по торговле предметами роскоши LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy — Бернара Арно превысило отметку в $100 млрд, что сделало его третьим в мире обладателем 12-значной суммы. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что во вторник состояние Арно достигло $100,4 млрд, что превышает 3% от ВВП Франции. За этот год ему удалось заработать $32 млрд — больше, чем кому-либо из 500 предпринимателей, входящих в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, который оценивает личные состояния бизнесменов по рыночным котировкам принадлежащих им активов и макроэкономической конъюнктуре.

Арно является самым богатым человеком в Европе. Ранее отметку в $100 млрд удавалось преодолеть только представителям США — главе крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джеффу Безосу, чье состояние оценивается примерно в $119 млрд, и основателю Microsoft Биллу Гейтсу ($106 млрд).