Польша обнародовала список объектов культуры, реквизированных СССР

Министерство иностранных дел Польши перечислило в субботу в Twitter объекты культурного наследия, которые она считает утраченными из-за деятельности СССР.
«В результате деятельности СССР пострадала польская культура», — утверждается в тексте заявления.
«Подразделения НКВД реквизировали произведения искусства, многие из которых до сих пор находятся в России, — полагают в МИД Польши. — Красная армия и НКВД во многих случаях уничтожали и конфисковывали то, что не удалось украсть или сжечь Германии».
Вместе с текстом опубликована инфографика под названием «Потери культурных ценностей в результате деятельности СССР». Представленные примеры включают такие картины, как «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха Старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца и «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля Старшего.
Это заявление МИД последовало после начавшейся дискуссии в связи с 75-летием освобождения Варшавы от нацистов Красной армией 17 января 1945 года. Польша на официальном уровне никак не отмечала эту дату, заявив, что красноармейцы не освободили польскую столицу от фашизма, а вновь оккупировали ее.
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