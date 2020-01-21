Трюдо призвал Иран передать черные ящики той стране, которая сможет их быстро расшифровать

Иранской стороне следует немедленно передать черные ящики сбитого украинского лайнера на экспертизу в одну из стран, которая обладает необходимыми технологиями для быстрой их расшифровки. Об этом во вторник заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо в Виннипеге. Его выступление транслируют национальные телеканалы.

«Мы хотим, чтобы черные ящики были отправлены из Ирана немедленно, — сказал он. — Мы призываем Иран отправить их в то место, где их могут быстро расшифровать».

Трюдо пояснил, что Тегеран не обладает достаточными техническими возможностями, которые необходимы для быстрого анализа данных с поврежденных черных ящиков. Он также добавил, что приезд соответствующих специалистов в Иран также не поможет в расшифровке черных ящиков, так как на месте нет необходимого оборудования.

Напомним, в воскресенье глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что Иран еще не принял решения об отправке черных ящиков украинского лайнера за границу и самостоятельно расшифровывает бортовые самописцы. Хотя до этого Резайефар сообщал, что бортовые самописцы сбитого в Иране Boeing 737 будут отправлены в Украину.