Новый тип пневмонии в Китае оказался заразным и передается от человека к человеку

Новый тип коронавируса в Китае передается от человека человеку. Об этом сообщило в понедельник агентство «Синьхуа». Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР подтвердил эту информацию.

По его словам, как минимум два случая заражения в провинции Гуандун на юге страны объясняются именно контактом с инфицированными.

Отметим, что по последним данным число случаев больных коронавирусом нового типа в Китае возросло до 217 человек. Всего число людей, потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса, во всем мире может превышать 1,7 тыс.

О вспышке неизвестного вируса в столице провинции Хубэй сообщалось в конце декабря. В Ухань для борьбы с заболеванием приехали специалисты из Государственного комитета по вопросам здравоохранения. По данным властей, от нового коронавируса скончались два человека.