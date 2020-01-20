Мировой бизнес настроен рекордно пессимистически по поводу ситуации в экономике

Аудиторско-консалтинговая сеть PwC зафиксировала резкий рост пессимистических настроений бизнеса по поводу мирового экономического роста. Доля руководителей крупнейших компаний, ожидающих замедления глобальной экономики в 2020 году, увеличилась до 53% по сравнению с 29% год назад, следует из результатов традиционного опроса PwC, опубликованных на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Никогда еще с 2012 года, когда мы стали задавать этот вопрос, среди руководителей компаний не было так много пессимистично настроенных респондентов», — констатируют в PwC.
Усиление негативных ожиданий бизнеса не совпадает с прогнозами ведущих глобальных институтов: те считают, что в 2019 году мировая экономика прошла низшую точку цикла и в новом году незначительно ускорится. Прогноз Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД; опубликован 16 января) — 2,5% роста в 2020 году против 2,3% в предыдущем. Всемирный банк в этом месяце тоже предсказал ускорение мирового роста до 2,5%.
«Стоящие перед мировой экономикой проблемы не являются новыми — новым стал их масштаб и скорость, с какой происходит эскалация некоторых из этих проблем», — отмечают в PwC.
В исследовании PwC приняли участие около 1,6 тыс. человек из 83 стран. Особенно много пессимистично настроенных среди руководителей компаний в Северной Америке и Западной Европе — 63 и 59% соответственно.
Отметим, что Международный валютный фонд сегодня обновил свой глобальный экономический прогноз и предсказал ускорение мирового экономического роста до 3,3% в 2020 году с 2,9% в 2019-м, но предупредил, что в прогнозе высока степень неопределенности и риски по-прежнему сосредоточены в области ухудшения перспектив роста.
В 2020 году риск неопределенности в отношении перспектив экономического роста оказался на третьем месте в списке основных угроз для бизнеса, уступив место торговым конфликтам (еще один риск, которому руководители компании стали уделять повышенное внимание) и чрезмерному регулированию, которое неизменно лидирует в рейтинге. Кроме того, респонденты высказывают растущее беспокойство в связи с киберугрозами, а также изменением климата и ущербом, который наносится окружающей среде, отмечается в релизе PwC.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016