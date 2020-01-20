Мировой бизнес настроен рекордно пессимистически по поводу ситуации в экономике

Аудиторско-консалтинговая сеть PwC зафиксировала резкий рост пессимистических настроений бизнеса по поводу мирового экономического роста. Доля руководителей крупнейших компаний, ожидающих замедления глобальной экономики в 2020 году, увеличилась до 53% по сравнению с 29% год назад, следует из результатов традиционного опроса PwC, опубликованных на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Никогда еще с 2012 года, когда мы стали задавать этот вопрос, среди руководителей компаний не было так много пессимистично настроенных респондентов», — констатируют в PwC.

Усиление негативных ожиданий бизнеса не совпадает с прогнозами ведущих глобальных институтов: те считают, что в 2019 году мировая экономика прошла низшую точку цикла и в новом году незначительно ускорится. Прогноз Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД; опубликован 16 января) — 2,5% роста в 2020 году против 2,3% в предыдущем. Всемирный банк в этом месяце тоже предсказал ускорение мирового роста до 2,5%.

«Стоящие перед мировой экономикой проблемы не являются новыми — новым стал их масштаб и скорость, с какой происходит эскалация некоторых из этих проблем», — отмечают в PwC.

В исследовании PwC приняли участие около 1,6 тыс. человек из 83 стран. Особенно много пессимистично настроенных среди руководителей компаний в Северной Америке и Западной Европе — 63 и 59% соответственно.

Отметим, что Международный валютный фонд сегодня обновил свой глобальный экономический прогноз и предсказал ускорение мирового экономического роста до 3,3% в 2020 году с 2,9% в 2019-м, но предупредил, что в прогнозе высока степень неопределенности и риски по-прежнему сосредоточены в области ухудшения перспектив роста.

В 2020 году риск неопределенности в отношении перспектив экономического роста оказался на третьем месте в списке основных угроз для бизнеса, уступив место торговым конфликтам (еще один риск, которому руководители компании стали уделять повышенное внимание) и чрезмерному регулированию, которое неизменно лидирует в рейтинге. Кроме того, респонденты высказывают растущее беспокойство в связи с киберугрозами, а также изменением климата и ущербом, который наносится окружающей среде, отмечается в релизе PwC.