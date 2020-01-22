Трамп анонсировал импорт Китая из США в размере $250 млрд

Китай в недалеком будущем будет импортировать товары из США на сумму более $250 млрд. С такой оценкой президент США Дональд Трамп выступил в среду на пресс-конференции в Давосе по итогам поездки на Всемирный экономический форум.

«Это случится в скором времени... Китай будет закупать товары из нашей страны на сумму более $250 млрд, это грандиозно. Это цифры, о которых никто раньше не слышал», — отметил глава Белого дома.

Он также рассчитывает, что новое торговое соглашение с ЕС удастся заключить до президентских выборов в США.

На вопрос журналиста о том, в какие сроки власти США надеются заключить сделку с ЕС, Трамп выразил надежду, что «это произойдет до выборов президента США» в ноябре. «Мы собираемся заключить сделку, иначе мы должны будем сделать что-то еще», — отметил глава Белого дома. В то же время Трамп указал, что вести переговоры с ЕС тяжелее, чем с КНР.

Торговое соглашение между США и ЕС было одной из тем беседы Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Согласно пресс-релизу, распространенному Белым домом по итогам встречи, во время переговоров Трамп подчеркнул важность свободной, справедливой и взаимной торговли и то, что США ожидают ощутимого прогресса в вопросе торгового соглашения между США и ЕС в ближайшем будущем.

Напомним, что церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.