Трамп похвалил Китай за работу над торговой сделкой

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в пятницу заявил, что Китай делает все возможное и невозможное для заключения сделки по торговле с США.
«Китай делает все возможное и невозможное, чтобы заключить сделку. У нас уже была сделка, но они ее разрушили. Нам нужна сделка, которая будет работать», — сказал он в ходе общения с журналистами в пятницу.
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп после этого провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме этого, как сообщило агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.
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