Зеленский в Давосе встретился с директором-распорядителем МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе провел встречу с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Об этом сообщает Офис президента.

Ранее Зеленский в Давосе встретился с председателем правления и генеральным директором компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнаном. Они обсудили сотрудничество в вопросах кредитования фермеров и реформу Укрзализныци.

Напомним, сегодня премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина в ближайшее время ожидает получения трехлетней программы от Международного валютного фонда.