Гончарук анонсировал получение денег от МВФ

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что Украина в ближайшее время ожидает получения трехлетней программы от Международного валютного фонда.
«В ближайшее время мы ожидаем получения трехлетней программы от МВФ, и мы уже согласовываем ключевые условия», — сказал Гончарук в интервью в специальном выпуске The Report Company в сотрудничестве с Newsweek, которое обнародовала пресс-служба правительства.
Премьер отметил, что не может обнародовать детали программы до того, как она будет объявлена.
«Однако я считаю, что программа может содержать пункт об уменьшении административного давления на энергетических рынках, поэтому мы можем ожидать дальнейшей либерализации в этой области», — сказал Гончарук.
По мнению премьера, макроэкономическую стабильность может обеспечить Национальный банк как независимый финансовый регулятор, а поддержка независимости этого института может быть важной частью программы МВФ.
«Существуют также важные элементы банковского сектора, которые можно просмотреть. Одной из особенностей сектора является то, что сейчас слишком большой процент государственных банков, поэтому, наличие качественного корпоративного управления в этих банках под большим вопросом. Мы должны ввести хорошее корпоративное управление, чтобы предотвратить вмешательством политиков в деятельность финансового сектора через эти крупные государственные банки», — заявил он.
Также важным вопросом, по словам главы правительства, является незаконное обогащение.
«Ни в коем случае нельзя закрывать глаза на коррупцию. Кроме этого, драйверами изменений экономической системы является земельная реформа, приватизация и инструменты государственного частного партнерства. В рамках этого есть точки роста, которые могут быть отражены в новой программе», — констатировал Гончарук.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016