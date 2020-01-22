В МВФ похвалили Украину, но денег пока не дают

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева отмечает прогресс Украины в судебной реформе и реформах в экономике, и после выполнения всех необходимых шагов фонд будет выносить на рассмотрение Совета директоров новую трехлетнюю программу расширенного финансирования.

«Мы обсудили прогресс, достигнутый в судебной реформе, который будет способствовать верховенству права, продвижение экономических реформ, говорили о необходимости завершить те действия, которые еще не выполнены, чтобы мы могли выносить программу на наш Совет директоров», — сказал она на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в Давосе.

Также премьер-министр Алексей Гончарук, на своем Telegram-канале сообщил, что обсудил с Георгиевой ход выполнения предварительных мер, необходимых для утверждения согласованной на рабочем уровне программы расширенного финансирования.

Напомним, что ранее о встрече сообщили в Офисе президента Украины, выложив соответствующее видео.