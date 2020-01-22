Промпроизводство в 2019 году снизилось на 1,8%

Промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 1,8% по сравнению с 2018 годом, при этом в декабре-2019 к декабрю-2018 снижение составило 7,7%, сообщила Государственная служба статистики в среду.
Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в стране в декабре-2019 к декабрю-2018 снизилось на 8,3%.
Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в декабре прошлого года промышленное производство уменьшилось на 1,7%, а с учетом сезонного фактора — на 1,1%.
Согласно сообщению, в целом за 2019 год в перерабатывающей промышленности производство упало на 2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 4,1%, в добывающей промышленности и разработке карьеров осталось на уровне 2018 года.
В перерабатывающей промышленности в декабре-2019 к декабрю-2018 падение составило 5,4%, в добывающей промышленности и разработке карьеров — на 8,5%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 15,7%.
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