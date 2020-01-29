Трамп подписал торговое соглашение между Мексикой, США и Канадой

Президент США Дональд Трамп в среду подписал новое трехстороннее соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA).
На церемонию подписания в саду Белого дома были приглашены около 400 гостей, среди них — конгрессмены США, фермеры, топ-менеджеры различных компаний, а также официальные представители Мексики и Канады, сообщает Интерфакс.
Соглашение вступит в силу лишь после того, как оно будет одобрено Канадой. Мексиканский парламент со своей стороны уже одобрил документ.
Новый торговый договор между Мексикой, США и Канадой призван прийти на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). Это было одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, считавшего, что NAFTA приносило существенно больше выгоды Мексике и Канаде, нежели его стране.
Новый договор предусматривает меры, стимулирующие производство автотранспорта странами на своей территории. США добились большего доступа для своей молочной продукции на канадский рынок. Вводятся дополнительные правила, касающиеся защиты окружающей среды и защиты прав трудящихся. Обновлен механизм по защите интеллектуальной собственности. Механизм решения спорных торговых вопросов, как отмечают американские СМИ, похож на тот, который был предусмотрен еще NAFTA.
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