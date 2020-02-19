Кабмин одобрил законопроект «О предотвращении, сокращении и контроле промышленного загрязнения»

Кабинет министров одобрил законопроект «О предотвращении, сокращении и контроле промышленного загрязнения», который предусматривает введение интегрированного разрешения для крупных предприятий с требованиями по сокращению их влияния на окружающую среду, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
«Интегрированное разрешение — это перечень требований к объему загрязнения и необходимым мерам для сокращения влияния предприятий на окружающую среду. В ЕС все крупные предприятия обязательно получают такое разрешение», — написал премьер-министр в «Телеграм-канале» в среду.
Законопроектом предлагается обязать предприятия проводить мониторинг выбросов и ежегодно отчитываться о соблюдении условий интегрированного разрешения, отметил он.
«Если предприятие не отчитывается, систематически нарушает условия разрешения или не выполняет его условия, ему могут аннулировать интегрированное разрешение. Это значит, что работа предприятия будет остановлена, пока не будут выполнены все условия разрешения», — пояснил Гончарук.
Правительство ожидает, что введение такого разрешения будет способствовать, в частности, модернизации производства.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016