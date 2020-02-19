Кабмин одобрил законопроект «О предотвращении, сокращении и контроле промышленного загрязнения»

Кабинет министров одобрил законопроект «О предотвращении, сокращении и контроле промышленного загрязнения», который предусматривает введение интегрированного разрешения для крупных предприятий с требованиями по сокращению их влияния на окружающую среду, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Интегрированное разрешение — это перечень требований к объему загрязнения и необходимым мерам для сокращения влияния предприятий на окружающую среду. В ЕС все крупные предприятия обязательно получают такое разрешение», — написал премьер-министр в «Телеграм-канале» в среду.

Законопроектом предлагается обязать предприятия проводить мониторинг выбросов и ежегодно отчитываться о соблюдении условий интегрированного разрешения, отметил он.

«Если предприятие не отчитывается, систематически нарушает условия разрешения или не выполняет его условия, ему могут аннулировать интегрированное разрешение. Это значит, что работа предприятия будет остановлена, пока не будут выполнены все условия разрешения», — пояснил Гончарук.

Правительство ожидает, что введение такого разрешения будет способствовать, в частности, модернизации производства.