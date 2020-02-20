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Ситуация с протестующими на Полтавщине под контролем полиции

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Ситуация с протестующими на Полтавщине под контролем полиции

В ходе столкновений митингующих, которые протестуют против размещения эвакуированных из Китая в Новых Санжарах на Полтавщине, с полицейскими правоохранители провели разъяснительную работу с 10 наиболее активными участниками, их личности установлены.

Об этом в эфире телеканала «112 Україна» заявил представитель полиции Полтавщины Юрий Сулаев.

«Утром, когда работники полиции попросили людей прекратить правонарушение, разблокировать дорогу, часть граждан проявила определенную агрессивность и отказалась выполнять законные требования полицейских, а также вступила в столкновения с полицейскими, в результате чего 10 человек, наиболее активных, были выведены из толпы и с ними была проведена соответствующая профилактическая работа. Они все идентифицированы, людей предупредили, что в случае нарушения законодательства Украины они будут отвечать по закону. Ситуация сейчас контролируется работниками полиции на месте», — сказал Сулаев.

По его словам, сейчас люди не расходятся, и акция протеста продолжается.

На месте правоохранители общаются с митингующими, и пытаются разъяснить людям требования действующего законодательства и последствия совершения правонарушений.

«Также с людьми общаются представители органов местной власти и самоуправления, идет обсуждение. Надеемся, что эта акция завершится без всякой эскалации ситуации, и все разойдутся, не нарушая действующего законодательства», — добавил Сулаев.

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В свою очередь, в эфире телеканала «Наш» представитель полиции Полтавщины уточнил, что, по его информации, ни одного заявления в больницы о пострадавших в столкновениях со стороны полиции или стороны гражданских людей не было.

Напомним, что на Полтавщине местные жители перекрыли дорогу, протестуя против размещения эвакуированных из Китая украинцев в медицинском центре внутренних войск МВДУ «Новые Санжары».

По последним данным, на 20 февраля от коронавируса умерли 2 128 человек. Количество случаев заражения коронавирусом на территории материкового Китая достигло 75 727 человек, 16 526 человек вылечились и выписаны из больниц.

полиция, коронавирус
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