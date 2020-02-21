США планируют 29 февраля подписать соглашение с движением «Талибан»

США намерены подписать соглашение с радикальным движением «Талибан» 29 февраля. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, опубликованном в пятницу в Twitter главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

«В последние недели в ходе консультаций с правительством национального единства американские переговорщики в Дохе (столица Катара, — Ред.) пришли к пониманию с представителями „Талибана“ по значительному и общенациональному сокращению насилия в Афганистане. Ожидается, что в рамках успешной реализации этого понимания будет продвигаться вперед подписание соглашения между США и „Талибаном“. Мы готовимся к подписанию 29 февраля», — отмечается в заявлении.

Напомним, ранее появилась информация, что мировое соглашение между США и Талибаном по снижению эскалации в Афганистане, переговоры по которому ведутся на протяжении последних месяцев, может быть достигнуто уже до конца нынешней недели.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на несколько источников в администрации США.

Как уточняется, эта договоренность будет схожа с механизмом, действующим между силами США и России на территории Сирии.

Напомним, что администрация Трампа прилагает большие усилия для достижения мирного соглашения с Талибаном. Окончательная цель — установление комплексного перемирия с целью завершить длительную вооруженную миссию США в Афганистане.