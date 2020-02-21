Войти
Гончарук рассказал, какие объекты готовят на приватизацию
официально
Гончарук рассказал, какие объекты готовят на приватизацию
Путин надеется договориться с Зеленским
дружба народов
Путин надеется договориться с Зеленским

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

официально
RSS

Гончарук снова ждет недовыполнения бюджета из-за курса гривны

91
Гончарук снова ждет недовыполнения бюджета из-за курса гривны

Государственная налоговая служба (ГНС) в феврале выполнит план бюджетных поступлений, тогда как поступления от Государственной таможенной службы (ГТС), как ожидается, будут снова недовыполнены, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«По ГТС мы ожидаем недовыполнения, прежде всего, из-за курсовой разницы, поскольку поступления от импорта товаров значительно меньше (чем планировалось — Ред.)», — сказал он, выступая с отчетом в Раде в пятницу.

Гончарук добавил, что еще одним фактором является более низкая стоимость энергоресурсов, которые ранее также были важным источником поступлений от ГТС.

Премьер уточнил, что пока прогнозов исполнения госбюджета по итогам февраля нет.

Отвечая на вопрос о возможном пересмотре и секвестре госбюджета-2020, глава правительства отметил, что существующая логика принятия изменений в бюджет предполагает первоначальную подготовку обновленного макропрогноза Министерством экономики, который ожидается в ближайшие недели.

«По итогам цифр, заложенных в макропрогнозе, принимаются изменения в бюджет. После этого будем принимать решение вместе с вами, с бюджетным и налоговым комитетом, о пересмотре или непересмотре госбюджета», — отметил Гончарук.

Читайте также: Китай планирует победить коронавирус в марте

Как сообщалось, доходы общего фонда госбюджета Украины в январе 2020 года составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн, или на 24%, меньше плана.

«Главной причиной недовыполнения доходов стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года», — указал тогда Минфин.

Доходы от Госналогслужбы были на 5,9 млрд грн ниже росписи, а от Гостаможслужбы — на 7,9 млрд грн ниже росписи.

таможня, бюджет, ГНС, Алексей Гончарук
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 21 февраля 2020
Четверг, 20 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Отчет правительства и новые легальные рабочие места

В отчете правительства должен был быть зафиксирован факт сокращения количества штатных сотрудников и дано объяснение почему резко ускорился этот процесс, и, соответственно, какие меры будет принимать правительство для его предотвращения (если будет). В целом, в случае продолжения такой динамики, можно будет говорить не о создании 1 млн новых легальных рабочих мест за 5 лет, а о потере порядка 1,5 млн существующих.
Василий Голян
Василий Голян
доктор экономических наук, профессор

Без государственнической позиции Медведчука экономический рост в начале 2000-х годов был бы невозможен

7 февраля 2020 года Интернет-ресурс «Новое время» перепечатал статью шведского экономиста Андерса Аслунда «Один секрет о реформах Зеленского». В данной публикации сделана попытка ревизии рыночных реформ, проводившихся в Украине в 90-х годах прошлого века и в начале 2000-х годов, путем искаженного представления роли Виктор Медведчука в процессах, которые имели судьбоносное значение для укрепления политического и экономического суверенитета нашей страны.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О Китае (не о вирусе)

Китай откровенно проигрывает Штатам в торговой войне. Поэтому стратегия выхода из долгового кризиса в Китае может «накрыться медным тазом». Китай, как в свое время Япония, похоже, переусердствовал в стимулировании экономики (в т.ч., кредитном). Расчет на безудержную экспансию на внешних рынках, которая покроет издержки внутреннего роста, может не оправдаться. Несбалансированное развитие экономики КНР может смениться длительной рецессией.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016