Астронавт-любитель Майкл Хьюз погиб при попытке совершить полет на самодельной ракете

Американский астронавт-любитель Майкл Хьюз по прозвищу Безумный Макс, который придерживался мнения, что Земля плоская, погиб в субботу в США при попытке осуществить полет на самодельной ракете во время съемок научно-популярной программы.
Об этом сообщается в Twitter телеканала Science Channel.
«Майкл Хьюз по прозвищу Безумный Макс трагически погиб сегодня (22 февраля, — Ред.) при попытке запустить самодельную ракету, — говорится в сообщении. — Его мечтой было осуществить этот запуск, и команда Science Channel находилась на месте для того, чтобы запечатлеть это путешествие».
Как сообщает Discovery Channel, Хьюз планировал подняться на 5 тыс. м над землей на сделанной самостоятельно ракете для съемок программы «Самодельные астронавты» (Homemade Astronauts).
В 2018 году агентство Associated Press информировало, что астронавту-любителю удалось совершить полет на самодельной ракете, однако тогда его аппарат совершил жесткую посадку.
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