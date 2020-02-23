Стало известно, кто представит Украину на Евровидении-2020 в Нидерландах

Победителем в финале Национального отбора на Евровидение-2020 стала группа Go-A.
Победитель получил максимальные шесть баллов от жюри и зрителей.
Второе место занял Khayat (четыре балла от жюри и пять от зрителей), третье — Krut (пять баллов от судей и четыре — от зрителей).
Перед финалом букмекеры называли фаворитом дуэт Tvorchi. Однако они получили два балла от судей и три балла от зрителей.
«Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме (Нидерланды) 12-16 мая.
В 2019 году Украина не принимала участия в конкурсе в связи с критикой в обществе певицы Maruv из-за ее выступления в России. Национальная общественная телерадиокомпания и победительница Национального отбора-2019 отказались подписывать контракт.
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