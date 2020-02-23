Фьюри победил Уайлдера и завоевал чемпионский пояс WBС

По итогам поединка в Лас-Вегасе британец Тайсон Фьюри победил предыдущего обладателя пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе американца Деонтея Уайлдера.

Британец отправил своего соперника в технический нокаут в седьмом раунде.

Первый бой между боксерами состоялся в декабре 2018 года. Тогда он завершился вничью. По ходу поединка Фьюри владел преимуществом, но Уайлдер дважды отправлял его в нокдаун (в девятом и 12-м раундах).

Уайлдер за карьеру провел 43 поединка в профессиональном боксе, в которых не потерпел ни одного поражения. Американец стал чемпионом в тяжелом весе по версии WBС в 2015 году и с тех пор провел десять успешных защит титула.

31-летний Фьюри — бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. За 30 ранее проведенных боев у него также не было ни одного поражения.