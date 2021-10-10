Фьюри во втором бою подряд нокаутировал Уайлдера

Британский боксер Тайсон Фьюри одержал победу над американцем Деонтеем Уайлдером. Бой прошел в Лас-Вегасе и завершился нокаутом Уайлдера в 11-м раунде.

В конце третьего раунда Фьюри отправил соперника в нокдаун. Бой был близок к завершению, но Уайлдер смог достоять до перерыва.

В четвертом раунде в нокдауне уже оказался британец. Он дважды побывал на настиле — во второй раз после запрещенного удара соперника по затылку, поэтому нокдаун не был засчитан.

С шестого раунда на ринге доминировал Фьюри. В перерывах судья дважды подзывал врача для определения состояния Уайлдера, который в 10-м раунде во второй раз за бой был послан в нокдаун.

Это уже третий поединок между бойцами, их первый поединок состоялся в декабре 2018 года и завершился ничейным результатом. Второй бой прошел в феврале 2020 года, Фьюри владел преимуществом на протяжении всего поединка и в седьмом раунде секунданты Уайлдера выбросили на ринг полотенце. Таким образом Фьюри одержал победу техническим нокаутом.

Благодаря победе над Уайлдером Фьюри сохранил чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Всего за профессиональную карьеру Фьюри провел 32 поединка, в которых одержал 31 победу, еще один бой завершился с ничейным результатом.

Фьюри в 2015-2016 годах также владел поясами по версии других престижных организаций — IBF, WBA (Super), WBO, IBO. От последних трех он отказался из-за невозможности их защищать по причине депрессии после дисквалификации из-за допинга и проблем с наркотиками.

Для Уайлдера это поражение стало вторым в профессиональной карьере. В первый раз он также уступил Фьюри, британец остается единственным соперником, которого ему не удается победить. Остальные 42 поединка с его участием завершились победами.

За этот поединок Фьюри заработает гарантированно $30 млн, Уайлдер — $20 млн. Британец также получит 60% причитающего боксерам дохода от продажи прав на трансляцию боя.

Титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по трем другим престижным версиям владеет украинец Александр Усик (WBA, IBF и WBO), который завоевал эти пояса после победы над британцем Энтони Джошуа. Реванш между этими боксерами ожидается в конце первой половины 2021 года.