В Украине сегодня дожди и апрельское тепло

В Украине 26 февраля местами небольшой дождь, днем от 7 до 12° тепла. Мокрый снег, порывы ветра 15-30 м/с возможны только в Карпатах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

«26 февраля в западных, Житомирской областях умеренный, на Киевщине и Черниговщине местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в юго-восточной части порывы 15-20 м/с. Температура днем 7-12° тепла, в Черновицкой, Винницкой, Одесской, Николаевской областях и в Крыму до 16°. В Карпатах днем значительный дождь, местами с мокрым снегом; порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-30 м/с; температура на протяжении суток от 1° мороза до 2° тепла», — отмечается в сообщении.

В Киеве 26 февраля облачно с прояснениями, днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем около 10°. В Киевской области местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем 7-12°.