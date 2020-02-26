СМИ сообщают о назначении Тигипко премьером

Вопрос о назначении Сергея Тигипко премьером решён на 99% и будет реализован в самое ближайшее время.
Об этом сообщили сразу несколько, не связанных между собой источников LB.ua в новой власти, комментируя вчерашнюю информацию Kyiv Post. По данным издания, переговоры с Тигипко продолжаются.
«Этот вопрос решён. Гончарук (премьер Алексей Гончарук, — ред.)защищён иммунитетом, поэтому он уйдёт по собственному желанию. После этого будет созвана внеочередная сессия и проголосовано назначение», — рассказал источник во власти.
«Сегодня завершается работа миссии МВФ и после этого готовятся объявить», — дополнил другой источник.
«Голоса есть. Его будет представлять президент, и зал его точно поддержит», — уточнил собеседник в парламенте.
Отвечая на вопрос о том, почему выбор пал на Тигипко, один из собеседников отметил: «Он один из немногих взрослых людей в стране, кто может взять на себя ответственность за происходящее».
Примечательно, что ещё одним вероятным кандидатом на премьерство рассматривался Валерий Хорошковский.
Напомним, Алексей Гончарук возглавил правительство в конце августа 2019 года, став самым молодым премьер-министром в истории Украины.
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