Зеленский на два дня едет в Полтавскую область

Президент Украины Владимир Зеленский с 5 по 6 марта посетит с рабочей поездкой Полтавскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

«05-06 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Полтавскую область», - говорится в сообщении.

Напомним, 5 марта завершается срок обсервации украинцев в Новых Санжарах.