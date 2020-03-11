Новый Минздрав не собирается останавливать медреформу

Министерство здравоохранения не намерено останавливать медицинскую реформу.

Об этом новый министр здравоохранения Илья Емец заявил на заседании Кабинета министров 11 марта, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Реформа системы здравоохранения Украины не останавливается, она продолжается. Наша задача — провести такие изменения, от которых выиграют все украинцы: как пациенты, так и врачи. Очевидно, что модернизация должна происходить на основе отечественного опыта и передовых мировых практик и чтобы новые механизмы заработали сразу, а украинцы не страдали от ожидания перемен», — подчеркнул Емец.

По его словам, Минздрав уже проводит подготовку к внедрению второго этапа реформы системы здравоохранения.

Как сообщалось, реформа вторичного звена медицинской помощи должна стартовать 1 апреля. На данное время более 1,7 тыс. медицинских учреждений подали в НСЗУ свои предложения относительно предоставления медицинских услуг по 27 пакетам в рамках Программы медицинских гарантий, на которую в 2020 году выделено 72 млрд грн.