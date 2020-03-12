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Трамп ввел запрет на въезд из Европы в США на 30 дней
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Трамп ввел запрет на въезд из Европы в США на 30 дней
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Правительство надеется продолжить сотрудничество с МВФ

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Трамп ввел запрет на въезд из Европы в США на 30 дней

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Трамп ввел запрет на въезд из Европы в США на 30 дней

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к гражданам заявил о решении запретить поездки из Европы в страну с 13 марта.

«Проконсультировавшись с высокопоставленными экспертами в области здравоохранения, я принял решение утвердить несколько жестких, но необходимых мер. Мы вводим запрет на поездки из Европы в США на ближайшие 30 дней, начиная с пятницы (13 марта — Ред.)», — сказал Трамп.

Он уточнил, что «исключения будут предусмотрены для американцев, которые прошли соответствующее тестирование на коронавирус.

«Эти ограничения не будут распространяться на Великобританию», — подчеркнул Трамп.

По словам президента США, ограничения также будут касаться грузоперевозок.

Кроме того, Трамп заявил, что США «отслеживают ситуацию в Китае и Южной Корее».

«По мере улучшения ситуации в этих странах мы осуществим пересмотр введенных ограничений и предупредительных мер с прицелом на возможное скорейшее восстановление транспортных сообщений», — отметил он.

«Мы предприняли спасительные меры по отношению к Китаю на ранних стадиях, теперь мы обязаны обеспечить такие же меры касательно Европы. Мы будем действовать без промедления и осуществлять все необходимые шаги, чтобы обеспечить должное здравоохранение и безопасность для наших граждан», — заявил американский президент.

По его словам, Европейский союз не справился с задачей введения предупредительных мер и ограничений в отношении пассажирского сообщения с Китаем и другими очагами распространения вируса.

«В результате на территории США появилось большое количество новых источников заражения, которые были образованы благодаря приезду людей из Европы», — сказал Трамп.

Он пояснил, что ограничения на въезд в США из Европы вступят в силу в пятницу в полночь.

Запрет на въезд в США из стран ЕС будет касаться граждан, посещавших Шенгенскую зону за последние 14 дней перед прибытием в Штаты, заявил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чед Вулф.

«Трамп подписал президентский указ, согласно которому приостанавливается въезд большинства иностранных граждан, которые находились в ряде европейских странах в промежуток до 14 дней перед планируемым въездом на территорию США», — говорится в распространенном заявлении.

Вулф пояснил, что в список попали страны Шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.

«Ограничения не распространяются на лиц, постоянно проживающих в США, ближайших родственников граждан США, а также других лиц, дополнительно перечисленных в указе», — отметил он.

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Вулф также сообщил, что «в ближайшие 48 часов в интересах общественного здравоохранения планирует выпустить дополнительное уведомление об ограничениях по въезду на территорию США».

«В нем американским пассажирам, посещавшим Шенгенскую зону, будет предписано осуществлять перелеты через конкретные аэропорты, в которых правительство США ввело усиленные меры досмотра», — сказал он.

Дональд Трамп, коронавирус
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