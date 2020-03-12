Инвесторы с января вывели с развивающихся рынков $40 млрд из-за коронавируса

Иностранные инвесторы вывели с конца января с рынков акций и облигаций развивающихся стран 41,7 млрд долларов после реакции мировых фондовых бирж на вспышку вызываемого новым коронавирусом заболевания. Об этом сообщает в четверг газета Financial Times со ссылкой на Институт международных финансов (IIF).

Объем такого капитала, как отмечает издание, вдвое превышает отток средств за тот 51-дневный период с сентября 2008 года, когда разразился мировой финансовый кризис.

«Это очень большие средства, — заявил ведущий экономист IIF Робин Брукс. — Это означает еще одно значительное ужесточение финансовых условий для развивающихся рынков». Большая часть оттока связана с акциями, а не с облигациями, так как инвесторы опасаются, что в нынешней ситуации в наибольшей степени пострадают компании, находящиеся в странах с развивающейся экономикой.