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Кандидаты от «Слуги народа» на местные выборы в Киевской области будут обязаны собрать подписи в свою поддержку

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Кандидаты от «Слуги народа» на местные выборы в Киевской области будут обязаны собрать подписи в свою поддержку

Жители Киевской области будут иметь возможность до 1 мая 2020 года подать свои предложения относительно тех людей, которых они видят кандидатами в местные органы власти, заявил народный депутат фракции «Слуга народа» и политический куратор выборов в Киевской области Артем Культенко.

«До 1 мая примерно будут регистрироваться кандидаты: люди будут подавать свои предложения, кого именно они хотели бы видеть от нашей команды и потом уже пойдёт сам предвыборный процесс», — заявил Культенко на пресс-конференции, посвященной старту работы избирательного штаба партии «Слуга народа» в Киевской области, передает Интерфакс-Украина.

По словам депутата, выдвинуть свою кандидатуру на местных выборах смогут только те люди, подписи за которых соберут избиратели.

«Человек, который стремится к власти, сам себя подавать не сможет. Его сможет подавать определенное количество людей. Это может быть пять, десять, тысяча, десять тысяч человек. Все зависит от тех достижений человека, которого будут подавать. Люди будут за него голосовать, они будут его подавать, а его задачей будет в подтверждение написать заявление, опубликовать его точно также на сайте и таким образом мы будем на сайте иметь уже определенную картинку о кандидате», — добавил Культенко.

Другой политический куратор местных выборов в Киевской области, народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Дубинский заверил, что сбор подписей за выдвижение кандидатуры человека от партии будет не формальностью — его планируют проверять с целью выявления скупок голосов.

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«С понедельника у нас полноценно заработает сайт. Туда кандидат, который собирается попасть и стать депутатом, либо главой ОТГ, местным депутатом либо мэром отправляет сначала подписной лист с фамилиями, телефонами и местом проживания людей, которые его рекомендуют и отвечают за него, как за кандидата... Мы, как штаб, организовываем контакты с этими людьми, узнаём, действительно ли они знают этого человека, понимают и разбираются в его биографии и могут объяснить, почему они его поддерживают. И тогда нанять двух студентов, которые соберут за тебя подписи, по 50 грн тысячу подписей за кандидатов на главу ОТГ, не получится», — заявил Дубинский.

Киевская область, местные выборы, Слуга народа
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