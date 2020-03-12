В России шесть новых случаев заражения коронавирусом, туда перестали пускать итальянцев

За последние сутки в России выявлено 6 новых случаев заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

Из этих шести случаев четыре выявлены в Москве, один — в Калининграде, один — в Краснодарском крае.

Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в России выросло до 34.

На фоне этого местные власти решили приостановить пропуск через российскую границу итальянцев, а также иностранцев, прибывающих из Италии, говорится в распоряжении правительства РФ.

Меры начнут действовать с полуночи 13 марта.