Украина закрывает около 70% всех пунктов пропуска через границу

В настоящее время в Украине все пункты пропуска через границу работают в штатном режиме, однако в ближайшее время будет составлен перечень тех из них, которые будут закрыты, сообщила пресс-служба Кабинета министров.

«Во исполнение решения внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 10 марта, в ближайшее время Кабинет министров Украины ограничит количество действующих пунктов пропуска... К закрытию запланировано около 70% всех пунктов, однако окончательный список уточняется», — говорится в обнародованном сообщении в четверг.

В пресс-службе пояснили, что сокращение пунктов пропуска обусловлено необходимостью усиления эпидемиологического контроля. Официальная информация будет опубликована на Правительственном портале.