Цена на нефть за день упала почти на 10%

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорили падение до 9,16%, торгуясь на уровне $32,51 за баррель, следует из данных торговой площадки на 18:37 по Киеву.

Стоимость нефти сорта WTI опускается на 6,4% — до $30,86 за баррель.

Падение нефти проходит на фоне падения фондовых рынков. Биржи США открылись падением на 7%. Торги были остановлены на десять минут. К 19:00 S&P 500 упал на 8,57%, до 2506,4 пункта, NASDAQ Composite — на 8,10%, до 7323,04 пункта, индекс Dow Jones — на 8,9%, до 21457,96 пункта.

Индекс Мосбиржи снизился на 8,28%, до 2286,4 пункта. Он опустился ниже 2350 пунктов впервые с конца 2018 года.