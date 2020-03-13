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Зеленский объявил о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции
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Зеленский объявил о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции
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Зеленский объявил о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции

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Зеленский объявил о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции

Президент Владимир Зеленский заявил, что чиновники в сфере строительства «настроили небоскреб» из коррупционных схем, и объявил о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Об этом он сказал во время выездного внеочередного заседания Кабинета министров, сообщает Укринформ.

«Наиболее болезненным остается злоупотребление при строительстве именно больших объектов. Поэтому мы ликвидируем монополию в сфере градостроительства. Скажу сейчас три слова, которые ждал весь честный строительный бизнес Украины: мы ликвидируем ГАСИ», — сказал Зеленский.

Он уверил, что отныне процесс получения государственных услуг будет прозрачный, удобный и с минимальным влиянием чиновников на принятие таких решений.

«За эти годы чиновники настроили в этой области небоскреб из разных схем и договорняков, самым большим джек-потом была выдача разрешений в сфере градостроительства, даже относительно малого строительства», — подчеркнул президент.

Он напомнил, что в декабре прошлого года правительство начало «разрушать» коррупционные схемы в этой сфере, в частности, заработал электронный кабинет застройщика и с тех пор автоматизированные услуги предоставляются мгновенно и без участия чиновников.

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По его словам, за это время электронным кабинетом украинцы воспользовались уже более двух тысяч раз.

«В правительстве могут меняться лица, но курс государства должен быть и остается неизменным. Его важным элементом есть и будет преодоление коррупции», — подчеркнул Зеленский.

ГАСИ, Владимир Зеленский
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