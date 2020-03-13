Порошенко не явился на допрос, где ему могли предъявить обвинение

Экс-президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, где ему в пятницу могли предъявить обвинение по одному из уголовных дел, в которых он фигурирует.
«Порошенко должен был явиться на допрос к 09:00, но он не явился», — сообщил телеканал «112 Украина». По информации СМИ, адвокаты экс-президента уведомили следователей, что он на допрос прийти не сможет, так как находится за границей«. При этом непонятно, по какому именно делу был вызван на очередной допрос Порошенко. Официальной информации по этому поводу нет.
Согласно данным прессы, Порошенко покинул пределы Украины 8 марта, вылетев в Испанию с пересадкой во Франкфурте-на-Майне. Однако неизвестно, остался ли он в Испании, на юге которой Порошенко владеет виллой, или направился в другую страну.
Это уже не первая неявка Порошенко на допрос в ГБР. Ранее следователи Госбюро подали в прокуратуру ходатайство о принудительном приводе на допрос, однако 28 февраля он сам пришел и был допрошен по делу о вмешательстве в деятельность судов. Порошенко сообщил тогда, что по итогам допроса ему никаких обвинений предъявлено не было. Экс-глава государства также приходил на допрос 6 марта.
ГБР расследует 13 дел, в которых фигурирует экс-президент и его окружение. Они касаются государственной измены, злоупотребления служебным положением, легализации преступных доходов, неуплаты налогов, попытки узурпации судебной власти, фактов незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде, нарушений при продаже крупнейшего актива «Кузница на Рыбальском».
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