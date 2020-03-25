В Украине зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса

В Тернопольской больнице скорой помощи скончался мужчина, у которого ранее подтвердили заражение коронавирусом.

«Это житель села Ковалевка Монастыриского района. Мужчине было 68 лет. Выражаем соболезнования родным мужчины», — сообщает Тернопольский штаб борьбы с коронавирусом в соцсети Facebook.

Таким образом, в Украине число жертв коронавирусной болезни увеличилось до четырех.