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Разведка США обнародовала новый доклад о происхождении коронавируса

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Разведка США обнародовала новый доклад о происхождении коронавируса

Офис директора Национальной разведки США (ODNI) опубликовал рассекреченные выводы разведывательного сообщества о происхождении коронавируса SARS-CoV-2.

Большинство разведывательных ведомств страны считают, что вирус не был разработан в качестве биологического оружия и, «вероятно, не был создан с помощью генной инженерии». Однако два ведомства полагают, что для такой оценки «не было достаточных данных», говорится в документе.

По мнению разведсообщества, власти Китая не знали о существовании SARS-CoV-2 до тех пор, пока в Ухане не произошла вспышка заболевания коронавирусной инфекции.

Авторы доклада не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении коронавируса. Основными считаются две версии: естественная передача вируса от животного к человеку либо «инцидент, связанный с лабораторией».

Для того чтобы окончательно установить происхождение коронавируса, необходимо сотрудничество Китая, подчеркивают авторы. Однако, говорится в документе, Пекин «продолжает препятствовать глобальному расследованию», не поддерживает обмен информацией и «обвиняет другие страны, включая США».

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Похожие выводы содержались в отчете нацразведки США, рассекреченном в конце августа. В нем говорилось, что коронавирус не был разработан Китаем в качестве биологического оружия и что китайские чиновники не имели информации о вирусе до возникновения первых очагов SARS-CoV-2. В то же время, указывала разведка, доказательств, чтобы исключить гипотезу об искусственном происхождении вируса, недостаточно.

США, Китай, коронавирус
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