МИД Китая прокомментировал американский доклад об утечке коронавируса из лаборатории

Доклад американского конгрессмена Майкла Маккола о предполагаемом лабораторном происхождении коронавируса в Китае основан на лжи. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник МИД КНР.
«Этот доклад полностью основан на сочиненной лжи и искаженных фактах, в нем не содержится каких-либо доказательств, достоверности и научности, — заявляет МИД КНР. — Действия этого американского конгрессмена вызваны исключительно корыстными политическими интересами, его цель — оклеветать и очернить Китай».
Внешнеполитическое ведомство выразило решительный протест и резкое осуждение в связи с обнародованием доклада.
2 августа член комитета по иностранным делам Палаты представителей США республиканец Майкл Маккол опубликовал доклад с аргументами в пользу теории о лабораторном происхождении коронавируса и его утечки из Уханьского института вирусологии.
В июле генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что его организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Тогда он допустил, что распространение коронавируса могло быть следствием «чрезвычайного случая в лаборатории». Это вызвало протест со стороны Пекина.
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