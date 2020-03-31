ЛНР отгораживается от ДНР из-за коронавируса

Непризнанная Луганская народная республика (ЛНР) приостановила железнодорожное сообщение с Донецкой народной республикой (ДНР) в качестве меры борьбы с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщило во вторник так называемое Министерство инфраструктуры и транспорта ЛНР.
«Государственное унитарной предприятие ЛНР „Луганская железная дорога“ сообщает, что с 00:00 29 марта 2020 года в связи с технической необходимостью и до отмены отменено курсирование поездов», — цитирует сообщение чиновников агентство сепаратистов Луганскинформцентр.
Отмечается, что приостановлено движение железнодорожных составов в обоих направлениях между станциями Луганск (ЛНР) и Ясиноватая (ДНР), Мануиловка (ЛНР) и Дебальцево (ДНР), Фащевка (ЛНР) и Дебальцево.
Ранее во вторник «Министерство связи и массовых коммуникаций» ЛНР сообщило, что временно приостанавливается обмен почтовыми отправлениями с Донецкой народной республикой (ДНР) и Россией с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.
Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвердился в ЛНР, сообщил в понедельник главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.
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