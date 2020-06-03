В Украине зафиксировали рекордно высокие цены на фрукты и ягоды

Цены на основные фрукты и ягоды в Украине из-за неблагоприятных погодных условий в этом году значительно выше, чем в 2019 году, наибольше подорожали земляника садовая, черешня и яблоко, сообщает Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА).

Согласно сообщению на ее сайте, по состоянию на начало июня больше всего выросли оптовые цены на землянику садовую (клубнику) — в среднем в 2,6 раза. Главная причина, по мнению специалистов УПОА, — влияние неблагоприятных погодных условий на урожай ягоды. Несколько волн заморозков, последняя из которых была во второй половине мая, уничтожили значительную часть урожая.

«Поэтому предложение земляники резко снизилась по отношению к прошлогоднему показателю, а цены, соответственно, остаются высокими. Ситуация осложняется прохладной и пасмурной погодой в большинстве производственных регионов, что оттягивает сезон созревания ягоды», — пояснили в УПОА.

Кроме того, в ассоциации отметили, что снижение урожая земляники садовой и высокий уровень цен могут негативно на экспорте этой ягоды в замороженном виде.

«Скорее всего, предложение сырья для замораживания в этом году снизится. Кроме того, по нашим данным, „заморозчики“ будут очень осторожно подходить к ценообразованию на свежую землянику садовую, поскольку на рынке и сейчас достаточно предложений продукции урожая 2019 года, а Египет и Марокко до сих пор продают остатки замороженной ягоды по низким ценам», — цитируется директор по развитию УПОА Екатерина Зверева.

Почти так же резко, как и земляника, по данным УПОА, подорожали черешня и яблоко. Среди причин — гибель основной части урожая черешни в результате заморозков.

«Это и является главной причиной высоких цен на нее — этих фруктов просто слишком мало, купить черешню оптом не так уж и просто. Также негативное влияние на урожай и его качество оказывают обильные осадки, прошедшие в большинстве регионов страны в последние две недели», — указали в ассоциации.

В то же время, отмечают в УПОА, цены на яблоко оставались высокими весь сезон из-за снижения их урожая в 2019 году.

«На сегодня запасы яблока в хранилищах украинских садоводов практически полностью исчерпаны, на рынке присутствует преимущественно импортное яблоко. Соответственно, цены на него высокие. Ведь не только в Украине, но и в большинстве стран Европы есть проблема с урожаем черешни, ягод и других ранних фруктов, что способствует хорошему спросу на яблоко», — пояснили в ассоциации.

Цены на грушу за год выросли на 30-35% и сейчас на украинском рынке можно найти преимущественно импортную грушу, говорят в УПОА.

В то же время, по данным плодоовощной ассоциации, из импортных фруктов наименьше выросли цены на бананы. Фактически банан за год подорожал в среднем на 2-4% в оптовой торговле, что делает его наиболее доступным после яблока фруктом. Цены на лимон сейчас в среднем на 25% выше, чем годом ранее, а на апельсин — на 40%. Спрос на эти фрукты резко возрос в разгар пандемии коронавируса, поэтому цены на них также остаются достаточно высокими.

«Ожидается, что в ближайшее время на рынке Украины увеличится предложение импортного абрикоса из Турции, Узбекистана и Испании. К сожалению, сады абрикоса в Украине также сильно пострадали от заморозков, урожай собственных косточковых фруктов будет крайне низким. Естественно, что ожидать низких цен на абрикос в этом сезоне также не приходится», — сообщили в УПОА.

Через неделю на рынок должны начать поступать первые партии ранней голубики из южных регионов Украины. Голубика, по словам фермеров, также пострадала от заморозков, однако, по оценкам УПОА, вступление в плодоношение больших площадей голубики в этом году должно компенсировать фактор снижения урожайности.

«Поэтому общее предложение этой ягоды может даже возрасти. Соответственно, не исключено, что голубика станет единственной ягодой, цены на которую в этом сезоне будут ниже прошлогодних », - подытожили в ассоциации.