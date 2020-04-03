Минфин планирует получить от МВФ в госбюджет-2020 до $5 млрд

Украина в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) согласовала рамку доходов и дефицита обновляемого госбюджета на 2020 год и надеется получить от Фонда в госбюджет для финансирования дефицита $5 млрд, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

«Мы надеемся до конца года получить от МВФ дополнительно до $5 млрд в бюджет. Это мы зафиксировали, и это, можно сказать, основные положения», — сказал он в эфире канала «Украина24».

Министр указал, что для получения кредита расширенного финансирования EFF от МВФ необходимо согласовать технически меморандум и принять в Верховной Раде последний пакет законов — о банках и изменениях в госбюджет-2020.

«Если этот пакет законов будет проголосован, есть надежды, что мы получим в ближайшее время транш в бюджет», — отметил Марченко.